Інформація про невідомі вибухи шириться у місцевих телеграм-каналах. Цікаво, що російські пропагандисти та влада традиційно не коментують події на півострові, повідомляє 24 Канал.

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У Севастополі ранок почався з вибухів

Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися у мережі близько о 09:29. Місцеві телеграм-канали буквально "вибухнули" повідомленнями про невідомі звуки пострілів. У мережі повідомляли, що вибухи чули у різних куточках міста.

Пропагандисти, традиційно, почали припускати, що у місті можуть бути навчання. Проте окупаційна влада близько години ніяк не реагувала на повідомлення про вибухи. Користувачі мережі почали навіть припускати, що у морі "йдуть бої".

У мережі скиглять через вибухи / скриншоти із соцмереж

Лише після 10-ї години так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв вирішив прокоментувати вибухи у місті. Окупант не вигадав нічого кращого, як традиційні "учєнія".

У районі Козацької бухти на полігоні військової частини відбувається бойова підготовка особового складу зі стріляниною зі штатного озброєння,

– заявив окупант.

Дивіться на карті, де за словами Развожаєва проходять "учєнія"

Вибухи у Криму – явище звичне