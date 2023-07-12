Інформація про невідомі вибухи шириться у місцевих телеграм-каналах. Цікаво, що російські пропагандисти та влада традиційно не коментують події на півострові, повідомляє 24 Канал.
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У Севастополі ранок почався з вибухів
Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися у мережі близько о 09:29. Місцеві телеграм-канали буквально "вибухнули" повідомленнями про невідомі звуки пострілів. У мережі повідомляли, що вибухи чули у різних куточках міста.
Пропагандисти, традиційно, почали припускати, що у місті можуть бути навчання. Проте окупаційна влада близько години ніяк не реагувала на повідомлення про вибухи. Користувачі мережі почали навіть припускати, що у морі "йдуть бої".
У мережі скиглять через вибухи / скриншоти із соцмереж
Лише після 10-ї години так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв вирішив прокоментувати вибухи у місті. Окупант не вигадав нічого кращого, як традиційні "учєнія".
У районі Козацької бухти на полігоні військової частини відбувається бойова підготовка особового складу зі стріляниною зі штатного озброєння,
– заявив окупант.
Дивіться на карті, де за словами Развожаєва проходять "учєнія"
Вибухи у Криму – явище звичне
- Ніч на 10 липня в тимчасово окупованому Джанкої була "вибуховою". Місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів близько о 01:00. Окупаційна влада лише на ранок заявила, що нібито над Джанкоєм уночі збивали безпілотники.
- Напередодні, 9 липня, вибухи лунали й у Керчі поблизу Кримського мосту. Окупаційна влада почала заявляти, що буцімто над мостом збили ракету. Проте дим, який бачили поблизу з мостом, свідчить про зворотне. Ба більше, місцеві жителі заявляли, що бачили у небі кілька ракет.
- У центральній частині Севастополя 4 липня пролунав потужний вибух, який неабияк нажахав місцевих жителів. Люди почали панікувати, адже таких потужних вибухів у місті ще не чули. Згодом гауляйтер Развожаєв вирішив "заспокоїти" суспільство й заявив, що нібито вибух був контрольованим.