Через деякий час після того, як у Бердянську пролунали вибухи, у місто знову завітала "бавовна". Також мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Токмаку. Згодом до естафети долучився і Скадовськ.

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У Бердянську щось сильно вибухає

Під вечір у Бердянську пролунали серія вибухів з детонацією. Партизани повідомляють, що в місті сильні "прильоти". А російські загарбники катаються на своїх машинах в паніці.

Федоров повідомив, що прилетіло на територію одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу. Російські загарбники підтверджують влучання у промислову зону завду "Південгідромаш" в районі Азмол.

Зазначимо, що вночі в Бердянську сталась бавовна в готелі "Дюна". Загинули десятки російських військових і щонайменше один генерал – російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні.

У Токмаку та Скадовську також вибухи

За словами Федорова, у Токмаку гарненько "прилетіло" по місцях розташування російських військових.

І добре, бо місцеві вже втомилися рахувати підрозділи і техніку, що прибуває в місто,

– зазначив він.

У Скадовську також щось гучно вибухає. Поки що більше подробиць немає, проте партизани натякають, що "бавовна" результативна.