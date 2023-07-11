Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформує, що "бавовна" сталася на Бердянській косі. За його словами, в окупантів "знатно пригоріло в мінус".
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"Бавовна" сталася в районі Бердянської коси
Речника Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував кілька світлин після "бавовни" в Бердянську. На світлинах чітко видно сірий дим, як після прильоту.
"Бавовна" в окупованому Бердянську / Фото з телеграму Братчука
Сірий дим у Бердянську після "бавовни" / Фото з телеграму Братчука
За попередньою інформацією місцевих ресурсів, "бавовна" сталася у тому ж місця або поряд, що і вночі. Повідомляється, що на місце "бавовни" вже помчали швидкі.
"Бавовна" на Бердянській косі / Фото з телеграм-каналу "Бердянськ Сьогодні"
Що цікаво, окупанти видали безглузде пояснення "бавовни" в Бердянську. Вибух буцімто був контрольований. Повідомляється, що оперативні служби нібито провели планове знищення схрону, який був замінований.
Раніше "бавовна" завітала в районі полігону
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 9 липня у селищі Вознесенка пролунали вибухи. Їх чули там, де було скупчення російських загарбників.
- Під вечір "бавовна" продовжилося у селі Зарічному, що розташоване за 7 – 10 кілометрів від Мелітополя у бік Токмаку. Після цього горів ангар, який російські загарбники відібрали у місцевого фермера.
- За словами Федорова, в ангарі була військова техніка ворога.
- Близько півночі, як повідомив мер Мелітополя, щонайменше 10 вибухів пролунали за Бердянськом. Їх чули біля полігону, на якому розташовуються російські військові.