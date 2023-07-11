Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформує, що "бавовна" сталася на Бердянській косі. За його словами, в окупантів "знатно пригоріло в мінус".

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"Бавовна" сталася в районі Бердянської коси

Речника Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував кілька світлин після "бавовни" в Бердянську. На світлинах чітко видно сірий дим, як після прильоту.



"Бавовна" в окупованому Бердянську / Фото з телеграму Братчука



Сірий дим у Бердянську після "бавовни" / Фото з телеграму Братчука

За попередньою інформацією місцевих ресурсів, "бавовна" сталася у тому ж місця або поряд, що і вночі. Повідомляється, що на місце "бавовни" вже помчали швидкі.



"Бавовна" на Бердянській косі / Фото з телеграм-каналу "Бердянськ Сьогодні"

Що цікаво, окупанти видали безглузде пояснення "бавовни" в Бердянську. Вибух буцімто був контрольований. Повідомляється, що оперативні служби нібито провели планове знищення схрону, який був замінований.

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