Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко информирует, что "хлопок" произошел на Бердянской косе. По его словам, у оккупантов "знатно пригорело в минус".

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"Хлопок" произошел в районе Бердянской косы Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал несколько фотографий после "хлопка" в Бердянске. На фотографиях отчетливо виден серый дым, как после прилета.

"Хлопок" в оккупированном Бердянске / Фото из телеграма Братчука



Серый дым в Бердянске после "хлопка" / Фото из телеграма Братчука

По предварительной информации местных ресурсов, "хлопок" произошел в том же месте или рядом с тем, что и ночью. Сообщается, что на место "хлопка" уже помчались скорые.



"Хлопок" на Бердянской косе / Фото с телеграм-канала "Бердянск Сегодня"

Что интересно, оккупанты выдали нелепое объяснение "хлопка" в Бердянске. Взрыв якобы был контролируемым. Сообщается, что оперативные службы якобы провели плановое уничтожение склада, который был заминирован.

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