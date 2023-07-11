Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко информирует, что "хлопок" произошел на Бердянской косе. По его словам, у оккупантов "знатно пригорело в минус".
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"Хлопок" в оккупированном Бердянске / Фото из телеграма Братчука
Серый дым в Бердянске после "хлопка" / Фото из телеграма Братчука
По предварительной информации местных ресурсов, "хлопок" произошел в том же месте или рядом с тем, что и ночью. Сообщается, что на место "хлопка" уже помчались скорые.
"Хлопок" на Бердянской косе / Фото с телеграм-канала "Бердянск Сегодня"
Что интересно, оккупанты выдали нелепое объяснение "хлопка" в Бердянске. Взрыв якобы был контролируемым. Сообщается, что оперативные службы якобы провели плановое уничтожение склада, который был заминирован.
Ранее "хлопок" пожаловал в район полигона
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 9 июля в поселке Вознесенка раздались взрывы. Их слышали там, где было скопление российских захватчиков.
- Под вечер "хлопок" продолжился в селе Заречном, расположенном в 7 – 10 километрах от Мелитополя в сторону Токмака. После этого горел ангар, который российские захватчики отобрали у местного фермера.
- По словам Федорова, в ангаре находилась военная техника врага.
- Около полуночи, как сообщил мэр Мелитополя, не менее 10 взрывов прогремели за Бердянском. Их слышали у полигона, на котором размещаются российские военные.