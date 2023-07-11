Через некоторое время после того, как в Бердянске раздались взрывы, в город снова пришел "хлопок". Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Токмаке. Впоследствии к эстафете присоединился и Скадовск.

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В Бердянске что-то сильно взрывается

Под вечер в Бердянске раздалась серия взрывов с детонацией. Партизаны сообщают, что в городе сильны "прилеты". А российские захватчики катаются на своих машинах в панике.