Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього вибуху. Крім того, російські загарбники не повідомляли, чи є внаслідок "вибуху" постраждалі чи пошкодження у місті.

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У Мелітополі знову вибухи

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 21:46 в окупованому місті пролунали "гучні звуки вибухів". Він зазначив, що через це окупанти почали "метушитися".

Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста,

– наголосив він.

Федоров також наголосив, що достеменні причини цього вибуху наразі окупанти не повідомляли. Тому всі обставини, які склалися у місті з вибухами, наразі з'ясовують.

На окупованих територіях постійно лунають вибухи