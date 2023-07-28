У центрі тимчасово окупованого Донецька було гучно 28 липня. Про це повідомив речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук.

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Подробиці вибуху у Донецьку

За словами Братчука, була пошкоджена будівля, в якій російські окупанти створили так зване "мвс" псевдореспубліки Донбасу. Цю інформацію також підтвердив блогер Сергій Стерненко. За словами активіста, по будівлі "мвс" квазіутворення завдали удару.

Очевидці зняли наслідки "бавовни" з транспорту: відео з соцмереж

Такий вигляд тепер має будівля "мвс": відео з соцмереж

Варто зауважити, що ЗСУ не брали на себе відповідальність за "бавовну" на тимчасово окупованій території Донеччини. Навколо будівлі вже перекриті всі дороги. Загарбники заявили про нібито застосування HIMARS. За версією росіян, ракета не влучила в об'єкт, а впала поруч, внаслідок чого одна людина буцімто отримала поранення.

Донецькі пабліки та ворожі телеграм-канали заявили, що в районі цієї будівлі стався приліт. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій. На кадрах можна побачити, що територія навколо об'єкта усіяна уламками. У будівлі повилітала частина вікон. Також обвалилися та погнулися навіси. Деякі припарковані поруч автівки отримали пошкодження.

Ще наслідки прильоту у Донецьку: відео з соцмереж

Наслідки прильоту на окупованих територіях / Фото з соцмереж

В районі Донецька часто стається "бавовна"