Цього разу про жодну успішну роботу ППО не мовиться, як це зазвичай буває. Натомість в окупаційній адміністрації Шахтарська визнали, що було влучання в нафтобазу, повідомляє 24 Канал.

До теми Втретє за тиждень: у Криму окупанти бідкаються про приліт по складу БК

"Бавовна" у Шахтарську: що відомо

Про вибухи в Шахтарську повідомили в мережі приблизно о 3 годині ночі. Згодом з'явилася інформація, що було влучання в нафтобазу.

Окупаційна адміністрація Шахтарська підтвердила приліт. Також там розповіли, що в результаті сталося займання нафтобази. Свідчать про це і відео, які публікують у мережі.

У Шахтарську приліт і пожежа на нафтобазі: дивіться відео

Наразі інформації більше немає, зокрема про масштаби пожежі та "бавовни" зокрема.

Як "бавовнятко" завітало в Шахтарськ: дивіться відео

Де розташовується Шахтарськ

Це місто в Горлівському районі Донецької області. Розташовується воно на річці Вільхова.

Поряд із Шахтарськом – зокрема, Хрустальний (колишній Красний Луч), Чистяково (Торез) та Хрестівка (Кіровськ). До Донецька – 57 кілометрів, а до Горлівки – майже 66 кілометрів.

З квітня 2014 року Шахтарськ перебуває у складі так званої "ДНР", де визнається де-факто адміністративним центром (але не частиною) Шахтарського району.

Де розташовується Шахтарськ: показуємо на карті

Останні "бавовни" на окупованих територіях