На этот раз ни о какой успешной работе ПВО не говорится, как это обычно бывает. В оккупационной администрации Шахтерска признали, что было попадание в нефтебазу. 24 Канал.

"Хлопок" в Шахтерске: что известно

О взрывах в Шахтерске сообщили в сети примерно в 3 часа ночи. Впоследствии появилась информация, что было попадание в нефтебазу.

Оккупационная администрация Шахтерска подтвердила прилет. Также там рассказали, что в результате произошло возгорание нефтебазы. Об этом свидетельствуют и видео, которые публикуют в сети.

В Шахтерске прилет и пожар на нефтебазе: смотрите видео

Пока информации больше нет, в частности о масштабах пожара и "хлопка" в частности.

Как "хлопок" посетил Шахтерск: смотрите видео

Где находится Шахтерск

Это город в Горловском районе Донецкой области. Располагается оно на реке Ольховой.

Рядом с Шахтерском – в частности, Хрустальный (бывший Красный Луч), Чистяково (Торез) и Крестовка (Кировск). До Донецка – 57 километров, а до Горловки – почти 66 километров.

С апреля 2014 Шахтерск находится в составе так называемой "ДНР", где признается де-факто административным центром (но не частью) Шахтерского района.

Где находится Шахтерск: показываем на карте

Последние "хлопки" на оккупированных территориях