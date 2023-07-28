На этот раз ни о какой успешной работе ПВО не говорится, как это обычно бывает. В оккупационной администрации Шахтерска признали, что было попадание в нефтебазу. 24 Канал.
"Хлопок" в Шахтерске: что известно
О взрывах в Шахтерске сообщили в сети примерно в 3 часа ночи. Впоследствии появилась информация, что было попадание в нефтебазу.
Оккупационная администрация Шахтерска подтвердила прилет. Также там рассказали, что в результате произошло возгорание нефтебазы. Об этом свидетельствуют и видео, которые публикуют в сети.
В Шахтерске прилет и пожар на нефтебазе: смотрите видео
Пока информации больше нет, в частности о масштабах пожара и "хлопка" в частности.
Как "хлопок" посетил Шахтерск: смотрите видео
Где находится Шахтерск
Это город в Горловском районе Донецкой области. Располагается оно на реке Ольховой.
Рядом с Шахтерском – в частности, Хрустальный (бывший Красный Луч), Чистяково (Торез) и Крестовка (Кировск). До Донецка – 57 километров, а до Горловки – почти 66 километров.
С апреля 2014 Шахтерск находится в составе так называемой "ДНР", где признается де-факто административным центром (но не частью) Шахтерского района.
Где находится Шахтерск: показываем на карте
Последние "хлопки" на оккупированных территориях
- В ночь на 16 июля по меньшей мере 6 мощных взрывов прогремели во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Там ВСУ успешно ликвидировали вражеский завод и не менее 200 врагов.
- В тот же период были и прилеты по оккупированным Олешкам в Херсонской области. Известно об ударе по расположению оккупантов.
- Также громко было в Ясиноватой Донецкой области. Сообщалось о попадании во вражеский состав.
- В последнее время "бавовнятко" очень сильно полюбило Крым. Здесь ежедневно что-то взрывается: от Крымского моста до аэродромов и складов.