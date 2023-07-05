О взрыве в Ясиноватой сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Уже обнародовали соответствующие фото и видео прилета.
Обратите внимание Попали во вражеские склады: возле оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы
В Ясиноватой есть попадания
По предварительной информации, удар пришелся в район железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Сейчас там горят вагоны и фуры.
Позже сообщили, что наши защитники попали по скоплению вражеской техники и запасов топлива. На кадрах видно, как пылают товарные вагоны.
Последствия прилета в Ясиноватой: смотрите видео
Прилет в Ясиноватой / фото из соцсетей
Прилеты по так называемой "второй армии мира": последние новости
- 4 июля вблизи временно оккупированного Донецка снова цвел "хлопок". Так, жители города сообщали о мощных взрывах и огромном столбе огненного дыма.
- Позже стало известно, что этот прилет произошел в оккупированной Макеевке вблизи Донецка. Как оказалось, прилет произошел по одной из нефтебаз в оккупированном городе. Однако позже в ВСУ официально подтвердили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов.
- В сети показали яркое видео попадания в Макеевке. Отметим, что оккупанты разместили большой склад с боекомплектом к РСЗО во дворе недостроенного жилого массива.
Мощные потери врага на фронте
По состоянию на 5 июля ВСУ уже уничтожили более 231 700 бойцов так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки удалось отправить на тот свет 670 российских захватчиков. Потери в технике:
- танков – 4062;
- боевых бронированных машин – 7 917;
- артиллерийских систем – 4 288;
- РСЗО – 656;
- средства ПВО – 395;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 309;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614;
- крылатых ракет – 1 264;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6855;
- специальной техники – 598.