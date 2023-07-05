Соответствующее видео попадания обнародовали в соцсетях, информирует 24 Канал. Отметим, что оккупанты разместили большой склад с боекомплектом к РСЗО во дворе недостроенного жилого массива.

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Момент попадания в склад боеприпасов в Макеевке

Как известно, 4 июля из-за "курения" захватчиков и несоблюдения правил безопасности склад взлетел в воздух. Украинский дрон снял эту красоту.

Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Последствия попадания во вражеский склад: смотрите видео

Что этому предшествовало