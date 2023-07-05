Відповідне відео влучання оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал. Зауважимо, що окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.
До теми Влучили у ворожі склади: біля окупованого Донецька пролунали потужні вибухи
Момент влучання у склад боєприпасів у Макіївці
Як відомо, 4 липня через "паління" загарбників та недотримання правил безпеки склад злетів у повітря. Український дрон зафільмував цю красу.
Окрема вдячність місцевим мешканцям, які підсвітили розташування складу та які чекають на повернення України,
– наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Наслідки влучання у ворожий склад: дивіться відео
Що цьому передувало
- У Макіївці вибухи пролунали орієнтовно о 21:30 4 червня на ворожих складах росіян.
- За попередньою інформацією, вибух пролунав на Ясиновському коксохімічному заводі. Він розміщений на північних околицях Макіївки та за менше ніж 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення та найближчих тилів, з яких могла б працювати артилерія.
- Судячи з масштабів вибуху, ракетним ударом було знищено великий запас паливо-мастильних матеріалів, що тимчасово має паралізувати операції окупантів в районі Донецьку.
- До того ж знищення стратегічного об'єкта повинно суттєво підірвати логістику російських військ на Донецькому напрямку.
- До речі, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони склад російських терористів у Макіївці припинив своє існування.