Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він зазначив, що окупанти мінують все, що завгодно – починаючи з лісосмуги й закінчуючи приватними домогосподарствами. А на втрати серед цивільного населення їм байдуже.
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Посилюється рух спротиву
На сьогодні наші сили фіксують, що окупанти починають готуватися до оборони ключових міст.
Вони будують оборонні споруди, посилено укріплюються у Мелітополі, Бердянську. Вони розуміють, що системність просування Збройних Сил України закінчиться успіхом і дуже швидко доведеться захищати великі міста,
– наголосив Ашурбеков.
Однак укріплювати зокрема Мелітополь противник почав ще з початку українського контрнаступу – вони рили окопи, створювали інженерні споруди.
"Водночас на Мелітопольщині дуже часто відбуваються партизанські акції, посилюються рух спротиву окупаційній владі. Це виражається як інформаційно – розповсюджуються листівки, буклети, так і в конкретних акціях – підривах колаборантів чи акціях прямої дії. Тому ситуація для росіян складається досить критична", – відзначив депутат.
Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Перекидають техніку з Криму
Окупанти вважають Запоріжжя ключовим напрямком і стягують туди свої сили. Зокрема ворог підтягує свої ресурси з Херсонського напрямку, а також з Кремінної. Крім того, військова техніка перекидається у Запорізьку область з тимчасово окупованого Криму.
Попри пошкодження Кримського мосту, раніше дуже багато військової техніки було накопичено на півострові й сьогодні вона продовжує поступати на Запорізький напрямок автомобільними трасами та залізницею.
Українські сили це фіксують та б'ють по залізничних вузлах. Проте залізнична система є дуже розгалуженою і частково росіянам вдається поповнювати запаси боєкомплекту та техніки.
"Проте навіть в таких важких умовах українські сили чи не щодня просуваються по кілометру іноді навіть далі у глиб Запорізької області", – підкреслив Аскад Ашурбеков.
Більше про ситуацію на Запоріжжі
- Головний сержант роти, десантник Олександр Морозов, що воює на Запорізькому напрямку зазначив, що на цій ділянці фронту тривають важкі бої. Окупанти знали про український контрнаступ і добре підготувались, збудувавши забетоновані окопи з норами.
- За словами Морозова, "тут справжній В'єтнам". Проте українські захисники продовжують проводити штурмові дії.
- Раніше окупанти обстріляли Запорізьку область. 23 липня росіяни завдали 69 ударів по 20 мирних населених пунктах в регіоні. Ворог атакував чотирма ракетами поблизу обласного центру та району.
- Під 61 артилерійський удар потрапили житлові споруди та комунікації населених пунктів області. Також окупанти обстрілювали Запоріжжя з РСЗВ та завдали авіаційних ударів.