Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він зазначив, що окупанти мінують все, що завгодно – починаючи з лісосмуги й закінчуючи приватними домогосподарствами. А на втрати серед цивільного населення їм байдуже.

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Посилюється рух спротиву

На сьогодні наші сили фіксують, що окупанти починають готуватися до оборони ключових міст.

Вони будують оборонні споруди, посилено укріплюються у Мелітополі, Бердянську. Вони розуміють, що системність просування Збройних Сил України закінчиться успіхом і дуже швидко доведеться захищати великі міста,

– наголосив Ашурбеков.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Однак укріплювати зокрема Мелітополь противник почав ще з початку українського контрнаступу – вони рили окопи, створювали інженерні споруди.

"Водночас на Мелітопольщині дуже часто відбуваються партизанські акції, посилюються рух спротиву окупаційній владі. Це виражається як інформаційно – розповсюджуються листівки, буклети, так і в конкретних акціях – підривах колаборантів чи акціях прямої дії. Тому ситуація для росіян складається досить критична", – відзначив депутат.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Перекидають техніку з Криму

Окупанти вважають Запоріжжя ключовим напрямком і стягують туди свої сили. Зокрема ворог підтягує свої ресурси з Херсонського напрямку, а також з Кремінної. Крім того, військова техніка перекидається у Запорізьку область з тимчасово окупованого Криму.

Попри пошкодження Кримського мосту, раніше дуже багато військової техніки було накопичено на півострові й сьогодні вона продовжує поступати на Запорізький напрямок автомобільними трасами та залізницею.

Українські сили це фіксують та б'ють по залізничних вузлах. Проте залізнична система є дуже розгалуженою і частково росіянам вдається поповнювати запаси боєкомплекту та техніки.

"Проте навіть в таких важких умовах українські сили чи не щодня просуваються по кілометру іноді навіть далі у глиб Запорізької області", – підкреслив Аскад Ашурбеков.

Важливо! Складною залишається обстановка на Запорізькій АЕС. МАГАТЕ виявила там 23 липня протипіхотні міни спрямованої дії. Вони розташовані у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. До цієї території персонал не має доступу. Як з'ясувалось згодом, це було військовим рішенням на території, яка перебуває під контролем росіян.

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