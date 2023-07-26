Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он отметил, что оккупанты минируют все что угодно – начиная с лесополосы и заканчивая частными домохозяйствами. А на потери среди гражданского населения им все равно.

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Усиливается движение сопротивления

На сегодняшний день наши силы фиксируют, что оккупанты начинают готовиться к обороне ключевых городов.

Они строят оборонительные сооружения, усиленно укрепляются в Мелитополе, Бердянске. Они понимают, что системность продвижения Вооруженных Сил Украины закончится успехом и очень скоро придется защищать большие города,

– подчеркнул Ашурбеков.

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Однако укреплять в частности Мелитополь противник начал еще с начала украинского контрнаступления – они рыли окопы, создавали инженерные сооружения.

"В то же время на Мелитопольщине очень часто проходят партизанские акции, усиливаются движение сопротивления оккупационным властям. Это выражается как информационно – распространяются листовки, буклеты, так и в конкретных акциях – подрывах коллаборантов или акциях прямого действия. Поэтому ситуация для россиян складывается достаточно критическая", – отметил депутат.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите видео

Перебрасывают технику из Крыма

Оккупанты считают Запорожье ключевым направлением и стягивают туда свои силы. В частности, враг подтягивает свои ресурсы с Херсонского направления, а также из Кременной. Кроме того, военная техника перебрасывается в Запорожскую область из временно оккупированного Крыма.

Несмотря на повреждения Крымского моста, ранее очень много военной техники было накоплено на полуострове и сегодня она продолжает поступать на Запорожское направление по автомобильным трассам и железной дороге.

Украинские силы это фиксируют и бьют по железнодорожным узлам. Однако железнодорожная система очень разветвленная и частично россиянам удается пополнять запасы боекомплекта и техники.

"Однако даже в таких тяжелых условиях украинские силы ежедневно продвигаются по километру иногда даже дальше вглубь Запорожской области", – подчеркнул Аскад Ашурбеков.

Важно! Сложной остается обстановка на Запорожская АЭС. МАГАТЭ обнаружила там 23 июля противопехотные мины направленного действия. Они были расположены в буферной зоне между барьерами внутреннего и наружного периметров площадки ЗАЭС. К этой территории у персонала нет доступа. Как выяснилось, это было военным решением на территории, которая находится под контролем россиян.

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