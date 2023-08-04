Оккупанты опровергли существенные последствия взрывов в Крыму. Они лишь сообщили, что этой ночью полуостров подвергся атаке 13-ти беспилотников, 10 из которых уничтожили, а остальные три приземлили средствами радиоэлектронной борьбы. Тем временем в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что нефтебаза в Феодосии – не последний сюрприз, ожидающий россиян на оккупированных территориях.

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В Крыму будет все жарче

Юсов заявил, что Феодосийская нефтебаза была важной целью для поражения, поскольку она выполняла роль заправки для кораблей Черноморского флота.

По его словам, она важна так же, как любой другой объект, расположенный на оккупированных территориях, особенно в Крыму, и использованный для поддержки оккупационного корпуса захватчиков: как наземных сил, так и флота.

Все эти цели подлежат демилитаризации. Мы видим их,

– добавил разведчик.

Юсов заверил, что "хлопки" на оккупированных территориях будут продолжаться. Впрочем, на данном этапе давать больше комментариев и деталей по этой теме он не может.

Понятно одно: оккупантам в Крыму будет становиться все жарче и жарче, пообещали в ГУР.

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