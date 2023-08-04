Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в районе морского торгового порта Сочи усилят меры безопасности, пишет 24 Канал. На такой шаг россияне решили пойти после ночной атаки на Новороссийск.

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Россиян в Сочи испугали взрывы в Новороссийске

Копайгородский заявил, что решение усилить меры безопасности в районе морского торгового порта Сочи было принято после совещания с руководителями силовых ведомств.

Отметим, что пункты базирования черноморского флота России находятся в оккупированном Севастополе и Новороссийске. Также там расположены военно-морские базы неприятеля.

В то же время, ранее Россия стягивала боевые корабли в район Сочи. Так, в 2014 году во время зимних Олимпийских игр российская флотилия оцепила Сочи.

Тогда российское руководство сосредоточило у кавказского побережья практически 30 кораблей.

Обратите внимание. Россия после атаки по Крымскому мосту также решила усилить безопасность незаконной застройки. Так, оккупанты установили боновые заграждения против морских дронов.

Что известно об атаке на Новороссийск