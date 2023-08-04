Мер Сочі Аліксєй Копайгородський повідомив, що в районі морського торгового порту Сочі посилять заходи безпеки, пише 24 Канал. На такий крок росіяни вирішили піти після нічної атаки на Новоросійськ.

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Росіян у Сочі налякали вибухи в Новоросійську

Копайгородський заявив, що рішення посилити заходи безпеки районі морського торгового порту Сочі ухвалили після наради з керівниками силових відомств.

Зазначимо, що пункти базування чорноморського флоту Росії розташовані в окупованому Севастополі та Новоросійську. Також там розташовані військово-морські бази ворога.

Водночас раніше Росія стягувала бойові кораблі у район Сочі. Так, у 2014 році під час зимових Олімпійських ігор російська флотилія оточила Сочі.

Тоді російське керівництво зосередило біля кавказького узбережжя майже 30 кораблів.

Зверніть увагу. Росія після атаки по Кримському мосту також вирішила посилити безпеку незаконної забудови. Так, окупанти встановили бонові загородження проти морських дронів.

Що відомо про атаку на Новоросійськ