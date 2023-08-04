Кроме этого, оккупанты также жаловались на гул, похожий на звук беспилотника. Также в городе работала враждебная противовоздушная оборона, пишет 24 Канал.

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Где расположена украинская Феодосия

Около 3 часов ночи пользователи сети начали сообщать, что в Феодосии слышали звуки, похожие на взрывы. Местные уверяли, что город якобы "атаковали беспилотники".

Со временем количество взрывов стало расти и повторяться. Вполне возможно, что по беспилотникам работала враждебная система ПВО.

Где находится Феодосия: смотрите на карте

Впоследствии в сети начали появляться кадры, как после работы противовоздушной обороны раздался мощный взрыв, а затем образовалась вспышка. Мужчина, который это снимал, сказал, что якобы "ударили по нефтебазе".

Также в оккупированной Феодосии слышали звук, напоминавший автоматные очереди. По городу понеслись кареты скорой помощи. Сами оккупанты "хлопок" в Феодосии пока никак не комментировали.

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