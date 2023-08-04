Кроме этого, оккупанты также жаловались на гул, похожий на звук беспилотника. Также в городе работала враждебная противовоздушная оборона, пишет 24 Канал.
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Где расположена украинская Феодосия
Около 3 часов ночи пользователи сети начали сообщать, что в Феодосии слышали звуки, похожие на взрывы. Местные уверяли, что город якобы "атаковали беспилотники".
Со временем количество взрывов стало расти и повторяться. Вполне возможно, что по беспилотникам работала враждебная система ПВО.
Где находится Феодосия: смотрите на карте
Впоследствии в сети начали появляться кадры, как после работы противовоздушной обороны раздался мощный взрыв, а затем образовалась вспышка. Мужчина, который это снимал, сказал, что якобы "ударили по нефтебазе".
Также в оккупированной Феодосии слышали звук, напоминавший автоматные очереди. По городу понеслись кареты скорой помощи. Сами оккупанты "хлопок" в Феодосии пока никак не комментировали.
В Крыму постоянно что-то "пылает"
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала постоянные "хлопка" в аннексированном украинском Крыму. Она отметила, что сезон в самом разгаре и он не планирует кончаться.
- Несколько дней назад взрывы слышали и у Гвардейского в Крыму. В частности, там расположен авиаполк российских оккупантов.
- Также в начале августа взрывы звучали и в оккупированном Севастополе. Там могло прилететь по одному из самых больших военно-морских флотов страны-агрессорки.
- В конце июля звучали взрывы и во временно оккупированном Симферополе. По сообщениям местных, по городу разлетелось около 8 взрывов.
- О последствиях хлопка в Крыму высказался и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что удары по полуострову не только имеют стратегическое значение для украинских военных, "хлопок" также обессиливает россиян.