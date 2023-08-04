Крім цього, окупанти також бідкалися на гул, схожий на звук безпілотника. Також у місті працювала ворожа протиповітряна оборона, пише 24 Канал.

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Де розташована українська Феодосія

Близько 3 години ночі користувачі мережі почали повідомляти, що у Феодосії чули звуки, схожі на вибухи. Місцеві запевняли, що місто буцімто "атакували безпілотники".

Згодом кількість вибухів стала зростати й повторюватися. Цілком можливо, що по безпілотниках працювала ворожа система ППО.

Де розташована Феодосія: дивіться на карті

Згодом у мережі почали з'являтися кадри, як після роботи протиповітряної оборони пролунав потужний вибух, а потім утворився спалах. Чоловік, що це знімав, сказав, що нібито "вдарили по нафтобазі".

Також в окупованій Феодосії чули звук, який нагадував автоматні черги. По місту помчали карети швидкої допомоги. Самі окупанти "бавовну" у Феодосії поки що ніяк не коментували.

У Криму постійно щось "палає"