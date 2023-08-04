Чергове знищення сил та засобів ворога негативно вплине на російське військо. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Результати не забаряться

У тимчасово окупованій Феодосії чули вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пошкодження нафтобази морськими дронами. Окупаційна влада, як завжди, спростовують будь-які влучання.

Сезон "бавовни" триває. Ми обіцяли, що він буде у нас насиченим та потужним. І поки що намагаємось тримати марку,

– зазначила Наталія Гуменюк.

В ОК "Південь" до того ж заінтригували, що результати нічної "бавовни" будуть згодом від офіційного джерела.

"Знищення потужностей ворога завжди йде на користь Силам оборони", – додала Гуменюк.