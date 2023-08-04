Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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Во временно оккупированной Феодосии слышали взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщали о повреждении нефтебазы морскими дронами. Оккупационные власти, как всегда, опровергают любые попадания.

Сезон хлопка продолжается. Мы обещали, что он будет у нас насыщенным и мощным. И пока пытаемся держать марку,

– отметила Наталья Гуменюк.

В ОК "Юг" к тому же заинтриговали, что результаты ночного "хлопка" будут впоследствии от официального источника.

"Уничтожение мощностей врага всегда идет на пользу Силам обороны", – добавила Гуменюк.