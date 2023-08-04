Гучні вибухи у Новоросійську, за словами місцевих мешканців, лунали близько 10 хвилин, після чого вони фіксували на свої пристрої "бавовну", пише 24 Канал. Звуки вибухів також лунали й вночі поблизу морського порту.

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Де в Новоросійську сталася "бавовна"

Інформацію про вибухи підтвердили російські екстрені служби. За попередньою інформацією, стався приліт по так званому "нафтовому маяку".

Російське міноборони, як то кажуть без суду й слідства, відразу нафантазувало про атаку українських дронів. Що більше, у найкращих традиціях кремлівської пропаганди атаку нібито двох дронів було відбито катерами.

Цікаво, що в російському відомстві визнали, що під ударом була військово-морська база Новоросійська.

Новоросійський – це найбільший морський порт Росії, де розташована військово-морська база чорноморського флоту Росії. Порт розташований на південному узбережжі Росії.

Показуємо Новоросійськ на карті

Росія ховає свої кораблі в Новоросійську

Британська розвідка у вересні 2022 року повідомляла, що командування Чорноморським флотом Росії вирішило відвести частину підводних човнів з порту приписки Севастополя в Криму до Новоросійська.

Розвідники припускали, що це відбувається через зміну рівня загрози місцевій безпеці в умовах посилення українських ударних можливостей дальньої дії.

Тоді в окупованому Криму було атаковано штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.

Новоросійськ може служити пунктом базування для російських підводних і надводних ракетоносіїв. Як писало видання Defense Express, росіяни можуть обрати саме Новоросійськ як новий позиційний район для ракетних атак по Україні, щоб убезпечити свої ракетні кораблі.

Про це свідчать деякі супутникові знімки, які опинились у відкритому доступі. Зокрема, аналітики 9 червня 2023 року фіксували на базі в Новоросійську два фрегати проєкту 11356, три ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М" та три підводні човни проєкту 636.6.

Наміри Росії сховати свої кораблі підтверджує заява начальниці пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталії Гуменюк. Напередодні вона розповіла, що російським кораблям "не затишно" в бухтах, тому вони почали використовувати ракетобезпековий ​район.

Гуменюк підкреслила, що окупантам майже у кожному нічному кошмарі маряться дрони. Це сталося на тлі нібито атаки дронів на патрульні кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков".