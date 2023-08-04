Окупанти заперечили суттєві наслідки вибухів у Криму. Вони лише повідомили, що цієї ночі півострів зазнав атаки 13-ти безпілотників, 10 з яких знищили, а інші три приземлили засобами радіоелектронної боротьби. Тим часом в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов розповів, що нафтобаза у Феодосії – не останній сюрприз, який чекає на росіян на окупованих територіях.

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У Криму буде дедалі гарячіше

Юсов заявив, що нафтобаза у Феодосії була важливою ціллю для ураження, оскільки вона виконувала роль заправки для кораблів Чорноморського флоту.

За його словами, вона важлива так само, як і будь-який інший об'єкт, що розташований на окупованих територіях, особливо в Криму, і використовується для підтримки окупаційного корпусу загарбників: як наземних сил, так і флоту.

Усі такі цілі підлягають демілітаризації. Ми бачимо їх,

– додав розвідник.

Юсов запевнив, що "бавовна" на окупованих територіях триватиме. Втім, на даному етапі давати більше коментарів та деталей на цю тему він не може.

Зрозуміло одне: окупантам в Криму буде ставати дедалі спекотніше і спекотніше, пообіцяли в ГУР.

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