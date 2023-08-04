Окупанти заперечили суттєві наслідки вибухів у Криму. Вони лише повідомили, що цієї ночі півострів зазнав атаки 13-ти безпілотників, 10 з яких знищили, а інші три приземлили засобами радіоелектронної боротьби. Тим часом в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов розповів, що нафтобаза у Феодосії – не останній сюрприз, який чекає на росіян на окупованих територіях.
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У Криму буде дедалі гарячіше
Юсов заявив, що нафтобаза у Феодосії була важливою ціллю для ураження, оскільки вона виконувала роль заправки для кораблів Чорноморського флоту.
За його словами, вона важлива так само, як і будь-який інший об'єкт, що розташований на окупованих територіях, особливо в Криму, і використовується для підтримки окупаційного корпусу загарбників: як наземних сил, так і флоту.
Усі такі цілі підлягають демілітаризації. Ми бачимо їх,
– додав розвідник.
Юсов запевнив, що "бавовна" на окупованих територіях триватиме. Втім, на даному етапі давати більше коментарів та деталей на цю тему він не може.
Зрозуміло одне: окупантам в Криму буде ставати дедалі спекотніше і спекотніше, пообіцяли в ГУР.
Вибухи у Криму та Новоросійську: що відомо
- Вночі 4 серпня вибухи пролунали в окупованому Криму – у Феодосії, а також у Новоросійську, який розташований у Краснодарському краї.
- У Феодосії горіла нафтобаза. У мережу потрапило відео, на якому засоби російської ППО даремно намагаються збити дрони.
- У Новоросійську теж було чути вибухи. Місцеві мешканці розповідають, що начебто бачили падіння дронів у воду. Зазначається, що постраждала військово-морська база. Серед "потерпілих" – військовий корабель "Оленегорський горняк".
- В СБУ визнали, що атака на десантний корабель – їхня спільна з ВМС операція.
- У ГУР назвали наслідки атаки на "Оленегорський горняк" ляпасом для путінського режиму.
- У міноборони Росії заперечили інформацію про серйозні наслідки атак. Там заявили, що Крим атакували 13 дронів, і всім їм дали раду засоби ППО. У Новоросійську, зазначили росіяни, було збито два безпілотники. Руйнувань і постраждалих немає, запевнили окупанти і водночас почали готувати Сочі до можливих зустрічей із "бавовною".