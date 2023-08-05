Джерела 24 Каналу у Службі безпеки повідомили, що вночі СБУ підірвала великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.
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Операція відбувалася саме в територіальних водах України
Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Важливо зазначити, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.
Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація відбувалася вже за класичним сценарієм: танкер атакував надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу.
Момент удару дрона по російському танкеру: дивіться відео
У СБУ розповіли про результати атаки. Зокрема, один з найбільш потужних нафтових танкерів Росії, який збудований у 2014 році, розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.
Танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.