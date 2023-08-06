Для захватчиков это стало настоящей неожиданностью, ведь они считали, что у этой ракеты нет аналогов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сыронизировал, что на практике оказалось, что "Кинжал" не такой крутой, как о нем говорили в России.

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Сбивание "Кинжала" из Patriot – информационное поражение для россиян

По словам Игната, захватчики говорили, что "Кинжал" – это "не имеющая аналогов" ракета.

"Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили", – сказал он.

Он добавил, что сбивание "Кинжала" благодаря ЗРК Patriot – это информационное поражение для россиян.

Это, безусловно, идеологическое поражение. Потому что "не имеющую аналогов" ракету сбивает комплекс, о котором они говорили, что он "устаревший 1970 года",

– заметил спикер.

Он отметил, что оккупанты в своих пропагандистских пабликах неоднократно пытались "уничтожить" Patriot, показывая фейковые фото "попадания". Однако на самом деле это оказалось ложью.

Интересно! Украинским военным понадобилось несколько месяцев учений, чтобы освоить ЗРК Patriot. После этого весной 2023 года комплекс стал на защиту украинского неба.

ЗРК может работать в автоматическом режиме

Игнат, комментируя, как Воздушным силам ВСУ удалось сбить "Кинжал", рассказал, что ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае участие людей вообще не нужно.

То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам,

– объяснил военный.

По его словам, практически невозможно, чтобы экипаж в штатном режиме, как это, например, происходит на С-300, уничтожил баллистическую цель. Причина довольно проста – у бойцов очень мало времени на реагирование.

Однако этих систем до сих пор мало для защиты Украины, ведь ее границы достаточно широки. Игнат отметил, что наше государство готово показать производителям оружия, как их вооружение работает на практике.

"Дайте нам ваше вооружение и мы продемонстрируем на практике его эффективность, как мы это уже сделали с тем же Patriot", – подытожил представитель Воздушных сил.

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