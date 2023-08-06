Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Кана л. Он добавил, что из этих плацдармов украинские защитники проводят наступательные операции.
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В течение недели имели успехи
Жданов отметил, что сейчас враг владеет инициативой на Сватовском отрезке фронта – это Купянско-Лиманское направление.
На Бахмутском направлении противник пытается добиться паритета с украинскими силами, то есть остановить продвижение ВСУ. Ведь украинские военные продолжают хоть медленно, но уверенно двигаться вперед.
Также Силы обороны активизировали еще одно направление – в районе Угледара, в населенном пункте Никольске. Он добавился к трем уже существующим плацдармам, откуда мы проводим активные наступательные действия,
– отметил военный эксперт.
Военный эксперт рассказал, по каким направлениям ВСУ проводит наступательные действия: смотрите видео
Украинские силы продолжают наступательные действия от Угледара в направлении Волновахи, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Эти основные направления находятся в зоне ответственности нашей оперативно-стратегической группировки "Таврия".
"В течение недели ВСУ имели там успехи. Сейчас движение наших сил замедлилось, но они закрепляются на достигнутых рубежах на освобожденных участках территории для последующей их подготовки к наступательным действиям", – подчеркнул Олег Жданов.
Какая ситуация на фронте
- Заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин сообщил, что его группировка продолжает наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, продолжается оборонная операция на Марьинко-Авдеевском направлении.
- В то же время Кузьмин отметил продвижение Сил обороны поблизости Угледара. По его словам, наступательные операции происходят, несмотря на мощное сопротивление врага, который постоянно предпринимает попытки контратаковать.