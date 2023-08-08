Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Подібна схема вже була реалізована Німеччиною, коли мовилось про танки.
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"Шольц за тією ж схемою, яку він запустив при передачі Україні танків Abrams, зав'язаних на передачу Leopard, зараз зав'яже Taurus на постачання ATACMS. І це буде добре для нас. У такому випадку ми отримаємо і Taurus, і ATACMS", – переконаний військовий експерт.
Німці дотиснуть США
Роман Світан не сумнівається у тому, що Україна отримає від Німеччини Taurus.
"Якщо вже французи та англійці свої далекобійні ракети передають, німці свою зброю точно відправлять в Україну. Вони також дотиснуть американців для надання нам ATACMS", – мовив він.
Надання зброї Україні
- Україна 6 серпня отримала від Франції далекобійні крилаті ракети SCALP-EG. Одну з них підписав особисто Володимир Зеленський.
- Уряд Німеччини 4 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли: два САУ Zuzana 2, два танки-розміновувачі Wisent 1, 11 протимінних плугів для танків Т-72, п'ять розвідувальних систем SurveilSPIRE, дев'ять машин для охорони кордону, три розвідувальних БпЛА Vector.
- Парламент Болгарії 21 липня підтримав постачання Україні великої партії бронетранспортерів зі складів МВС. Рішення не було швидким, все ж після тривалих дебатів було вирішено передати 100 БТР.