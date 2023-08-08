Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Подібна схема вже була реалізована Німеччиною, коли мовилось про танки.

Дивіться також У Зеленського відреагували на атаку по Одесі: закликали надати ATACMS та більше систем ПРО

"Шольц за тією ж схемою, яку він запустив при передачі Україні танків Abrams, зав'язаних на передачу Leopard, зараз зав'яже Taurus на постачання ATACMS. І це буде добре для нас. У такому випадку ми отримаємо і Taurus, і ATACMS", – переконаний військовий експерт.

Важливо! 6 серпня видання Spiegel написало, що два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу ЗСУ.

Німці дотиснуть США

Роман Світан не сумнівається у тому, що Україна отримає від Німеччини Taurus.

"Якщо вже французи та англійці свої далекобійні ракети передають, німці свою зброю точно відправлять в Україну. Вони також дотиснуть американців для надання нам ATACMS", – мовив він.

Надання зброї Україні