Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Подобная схема уже была реализована Германией, когда речь шла о танках.
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"Шольц по той же схеме, которую он запустил при передаче Украине танков Abrams, завязанных на передачу Leopard, сейчас завяжет Taurus на поставку ATACMS. И это будет хорошо для нас. В таком случае мы получим и Taurus, и ATACMS", – убежден военный эксперт.
Немцы дожмут США
Роман Свитан не сомневается, что Украина получит от Германии Taurus.
"Если уже французы и англичане свои дальнобойные ракеты передают, немцы свое оружие точно отправят в Украину. Они также дожмут американцев для предоставления нам ATACMS", – сказал он.
Предоставление оружия Украине
- Украина 6 августа получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Одну из них подписал лично Владимир Зеленский.
- Правительство Германии 4 августа объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли: два САУ Zuzana 2, два танка-разминчика Wisent 1, 11 противоминных плугов для танков Т-72, пять разведывательных систем SurveilSPIRE, девять машин для охраны границы, три разведывательных БпЛА Vector.
- Парламент Болгарии 21 июля поддержал поставку Украине большой партии бронетранспортеров из составов МВД. Решение не было легким, но после длительных дебатов было решено передать 100 БТР.