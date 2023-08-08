Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Подобная схема уже была реализована Германией, когда речь шла о танках.

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"Шольц по той же схеме, которую он запустил при передаче Украине танков Abrams, завязанных на передачу Leopard, сейчас завяжет Taurus на поставку ATACMS. И это будет хорошо для нас. В таком случае мы получим и Taurus, и ATACMS", – убежден военный эксперт.

Важно! 6 августа издание Spiegel написало, что два члена Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Свою позицию они объяснили тем, что это поможет контрнаступлению ВСУ.

Немцы дожмут США

Роман Свитан не сомневается, что Украина получит от Германии Taurus.

"Если уже французы и англичане свои дальнобойные ракеты передают, немцы свое оружие точно отправят в Украину. Они также дожмут американцев для предоставления нам ATACMS", – сказал он.

Предоставление оружия Украине