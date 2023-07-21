За соответствующее решение проголосовали 142 депутата. Заметим, что технику будут переданы со складов болгарского МВД.

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Также есть предложение о проведении учений украинских военных на бронетранспортерах в Болгарии.

Журналисты отмечают, что решение о дополнительном предоставлении военно-технической помощи Украине было принято после "длинных и упорных дебатов".

БТР передадут из составов МВД

Депутат Ивайло Мирчев отметил, что бронетехника будет передана не из составов армии, а из составов МВД. Выводы Минобороны и МВД свидетельствуют, что это оружие не нужно Болгарии, и если оно будет предоставлено Украине, то армия от этого не пострадает.

Инициатива о передаче ВСУ 100 БТР была внесена в парламент Болгарии 13 июля.

Обратите внимание! Речь идет о бронетехнике преимущественно из составов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была причислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

Отмечают, что эта техника никогда не использовалась, а некоторые из этих БТР технически неисправны.

По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило улучшить обороноспособность болгарской армии.

Что известно о помощи Болгарии Украине

3 ноября прошлого года болгарские депутаты решили передать оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.

9 декабря парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи в Украине.

26 июня 2023 года правительство Болгарии утвердило уже второй пакет военной помощи для ВСУ.

В то же время, по данным Euractiv, Болгария через год через посредников отправила Украине вооружение на 1 миллиард долларов. Западные СМИ также писали, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.