За соответствующее решение проголосовали 142 депутата. Заметим, что технику будут переданы со складов болгарского МВД.
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Также есть предложение о проведении учений украинских военных на бронетранспортерах в Болгарии.
Журналисты отмечают, что решение о дополнительном предоставлении военно-технической помощи Украине было принято после "длинных и упорных дебатов".
БТР передадут из составов МВД
Депутат Ивайло Мирчев отметил, что бронетехника будет передана не из составов армии, а из составов МВД. Выводы Минобороны и МВД свидетельствуют, что это оружие не нужно Болгарии, и если оно будет предоставлено Украине, то армия от этого не пострадает.
Инициатива о передаче ВСУ 100 БТР была внесена в парламент Болгарии 13 июля.
Отмечают, что эта техника никогда не использовалась, а некоторые из этих БТР технически неисправны.
По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило улучшить обороноспособность болгарской армии.
Что известно о помощи Болгарии Украине
- 3 ноября прошлого года болгарские депутаты решили передать оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.
- 9 декабря парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи в Украине.
- 26 июня 2023 года правительство Болгарии утвердило уже второй пакет военной помощи для ВСУ.