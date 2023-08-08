Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що поки чітко незрозуміло, яку версію цих ракет могла б отримати Україна. Але, найімовірніше, Збройним Силам могли б передати версію Taurus з дальністю ураження до 300 кілометрів.

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Раніше і Велика Британія, і Франція надали схожі ракети саме з такою дальністю. Хоча Україні не завадила б аналогічна зброя з більшою дальністю ураження.

Як ЗСУ можуть використати ракети Taurus

За словами Нарожного, якби Україна отримала ракети з дальністю ураження у понад 300 кілометрів, то Кримський міст вже був би знищений. Це – надважливий об'єкт для логістики окупантів на Півдні.

Точно до десятка ракет ми б використали, щоб покласти цей міст. Він дуже важливий для окупантів з точки зору логістики,

– розповів Нарожний.

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Не варто сприймати Taurus як своєрідну "срібну кулю", яка знищить усі військові об'єкти окупантів. Це – хороший засіб, який допоможе продовжувати системну роботу зі знищення ворожих складів боєприпасів, особового складу, військової техніки тощо.

Отримання таких ракет – це історія не про закінчення війни. А історія про системне знищення особового складу, військової техніки, складів боєприпасів та інфраструктури для логістики окупантів. Це – запорука нашого наступу,

– зауважив Нарожний.

Чи отримає Україна ракети Taurus: коротко