Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Україні потрібні відповідні літаки для того, щоб керувати ракетою Taurus.

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Переваги ракет Taurus

Роман Світан зазначив, що ракети Taurus допомогли б ЗСУ завдати ударів по Кримському мосту. Україна точно не планує бити цими ракетами по території Росії. Зброя потрібна нам, що вигнати росіян зі своїх територій.

Дальності Taurus вистачить. Це не аналог Storm Shadow або SCALP-EG. Вона приблизно такого ж рівня точності, але дальність у два рази більша. За рівнем управління Taurus трохи складніша. Там 4 канали управління. Для цього потрібні літаки, які можуть керувати цією ракетою. У нас поки тільки наші. Найімовірніше, це будуть Су-24,

– сказав він.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що для виведення Кримського мосту з ладу хоча б на пів року вистачить десяток ракет Taurus. Українські військові можуть керувати ракетою за спрощеною системою.

"Буде спрощений варіант управління ракетою. Тобто закачування маршруту руху і точки удару на землі. А льотчик Су-24 буде виводити її у точку пуску, скидати, а далі ракета сама розбереться. Вона може керуватись льотчиком з літака, але таких літаків у нас поки нема", – пояснив військовий експерт.

Світан про особливості ракети Taurus: дивіться відео

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