США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Вчора, 21 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі.

Зверніть увагу Україна й США працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, – Зеленський

Україні потрібні ракети ATACMS, яких панічно бояться окупанти. Розмови про їхнє надання тривають уже давно. Водночас США відмовлялися надати ATACMS. Тепер же у Штатах ухвалили позитивне для України рішення. Байден пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет.

Водночас коли це станеться, або коли хоча б прозвучить офіційне оголошення, наразі невідомо.

Що Зеленський казав про ATACMS

Український лідер під час спілкування з журналістами вранці 22 вересня зробив оптимістичну заяву щодо посилення далекобійних спроможностей України.

Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо,

– наголосив президент.

Зауважте! Раніше про те, що адміністрація Байдена – близька до надання Україні ATACMS, повідомляли у Washington Post.