Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські сили будуть працювати по ворогу ракетами за будь-яку погоду та за будь-який час.

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Росіяни не встигають реагувати

Ракети, які має на озброєнні Україна, зокрема нашого виробництва, на 70 – 80% виконують бойове завдання. Водночас у росіяни показники зворотні – українські сили збивають 70 – 80% їхніх ракет. А українські ракети вони дістати не можуть.

Ці ракети виготовлені за новими технологіями, мають серйозні системи управління, й атака ними відбувається, з точки зору росіян, практично миттєво. Окупанти не встигають відреагувати,

– зазначив військовий експерт.

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Якщо Україні нададуть у достатній кількості, а саме сотні ракети, особливо ATACMS, то всі більш-менш масштабні військові об'єкти росіян будуть виведені з ладу. На кожний такий об'єкт достатньо скинути 3 – 4 ATACMS.

"А якщо одразу запустити багато ракет, то можемо вимкнути усю систему управління переміщенням військ окупантів. Тому якщо Україна отримає припустимо 500 ATACMS, уся російська армія зупиниться. Усі паливоприймачі будуть знищенні, а без палива, армія засихає, як без крові. Тоді Швидкість її переміщення знизиться і настане повний колапс", – наголосив Роман Світан.

До теми Причина може бути банальна: чому США досі не передали Україні ракети ATACMS

Ракети ATACMS Це американська твердопаливна тактична балістична ракета класу "земля – земля". Дальність її застосування до 300 кілометрів. Пусковими установками для ракет ATACMS є РСЗВ M270 MLRS та M142 HIMARS. Пусковий контейнер ATACMS має кришку з візерунком із шести кіл, як на стандартній кришці ракети MLRS.

Що відомо про надання Україні ракет ATACMS