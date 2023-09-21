Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що Сполучені Штати вважають своєю основною ударною силою перевагу в повітрі. Тому запаси ракет ATACMS у них не були настільки значними, враховуючи їхні пріоритети.
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Чому США ще не передали ATACMS
Як наголосив Крамаров, у кінці квітня – на початку травня 2023 року була інформація, що виробник ATACMS "розконсервував" лінію виробництва, яка була закритою ще з 2018 року. З того часу там тільки обслуговували наявні ракети.
Зараз упродовж 6 місяців ці ракети виробляють. Здається, в одному з інтерв'ю один з американських конгресменів проговорився, що відбувається. Він сказав, що зараз є повний консенсус. Всі готові і просять президента ухвалити рішення про передачу,
– зауважив Крамаров.
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Найімовірніше, українські артилеристи освоювали роботу з ракетами ATACMS ще під час навчання на системах HIMARS. Тому у них не має виникнути якихось особливих проблем з цими засобами.
Україні було б важливо отримати ATACMS ще цієї осені. Це допоможе вибивати тилові військові об'єкти окупантів, а також – підготувати фундамент наступу у 2024 році.
ATACMS для України: коротко
- Україна упродовж всієї повномасштабної війни закликає США передати далекобійні ракети ATACMS. Їхня дальність ураження – близько 300 кілометрів.
- У виданні FT повідомляли, що Джо Байден вже наближається до ухвалення позитивного рішення. Це потенційно відкриє нову главу у військовій підтримці від США.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна та США перебувають на фінішній прямій з приводу постачання ATACMS. Відсутність таких ракет призведе до більших втрат на полі бою.