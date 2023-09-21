Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что Соединенные Штаты считают своей основной ударной силой преимущество в воздухе. Поэтому запасы ракет ATACMS у них не были столь значительны, учитывая их приоритеты.

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Почему США еще не передали ATACMS

Как отметил Крамаров, в конце апреля – начале мая 2023 года была информация, что производитель ATACMS "расконсервировал" линию производства, закрытую еще с 2018 года. С тех пор там только обслуживали имеющиеся ракеты.

Сейчас на протяжении шести месяцев эти ракеты производят. Похоже, в одном из интервью один из американских конгрессменов проговорился, что происходит. Он сказал, что сейчас есть полный консенсус. Все готовы и просят президента принять решение о передаче,

– заметил Крамаров.

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Скорее всего, украинские артиллеристы осваивали работу с ракетами ATACMS еще во время обучения на системах HIMARS. Поэтому у них не должно возникнуть каких-либо особых проблем с этими средствами.

Украине было бы важно получить ATACMS еще этой осенью. Это поможет выбивать тыловые военные объекты оккупантов, а также – подготовить фундамент наступления в 2024 году.

ATACMS для Украины: коротко