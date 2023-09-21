Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что Соединенные Штаты считают своей основной ударной силой преимущество в воздухе. Поэтому запасы ракет ATACMS у них не были столь значительны, учитывая их приоритеты.
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Почему США еще не передали ATACMS
Как отметил Крамаров, в конце апреля – начале мая 2023 года была информация, что производитель ATACMS "расконсервировал" линию производства, закрытую еще с 2018 года. С тех пор там только обслуживали имеющиеся ракеты.
Сейчас на протяжении шести месяцев эти ракеты производят. Похоже, в одном из интервью один из американских конгрессменов проговорился, что происходит. Он сказал, что сейчас есть полный консенсус. Все готовы и просят президента принять решение о передаче,
– заметил Крамаров.
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Скорее всего, украинские артиллеристы осваивали работу с ракетами ATACMS еще во время обучения на системах HIMARS. Поэтому у них не должно возникнуть каких-либо особых проблем с этими средствами.
Украине было бы важно получить ATACMS еще этой осенью. Это поможет выбивать тыловые военные объекты оккупантов, а также – подготовить фундамент наступления в 2024 году.
ATACMS для Украины: коротко
- Украина на протяжении всей полномасштабной войны призывает США передать дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность поражения – около 300 километров.
- В издании FT сообщали, что Джо Байден уже близится к принятию положительного решения. Это потенциально откроет новую главу в военной поддержке США.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина и США находятся на финишной прямой по поводу поставок ATACMS. Отсутствие таких ракет приведет к большим потерям на поле боя.