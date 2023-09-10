Авторитетное издание отмечает, что американский лидер уже близится к принятию решения об отправке Киеву ракет дальнего радиуса действия. Потенциально это откроет еще одну главу военной поддержке США.

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Журналисты отмечают, что США уже давно "настороженно относятся" к просьбе Украины предоставить ATACMS – тактическую баллистическую ракету с радиусом действия до 300 километров. В Вашингтоне опасаются, что удар по территории России якобы может привести к эскалации.

Однако в последние месяцы все же рассматривают вероятность поставки. К слову, Великобритания и Франция ранее заявили о предоставлении своих ракет большой дальности.

Решение может быть принято в ближайшее время,

– сказал в субботу высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Руководитель ОП выразил уверенность, что США согласятся отправить ATACMS.

"Да, мы говорим об этом.. В каждом разговоре с Джейком Салливаном этот вопрос возникает. Они понимают, что [ATACMS] очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень скоро", - отметил Андрей Ермак.

Кстати, на совместной пресс-конференции время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена Дмитрий Кулеба отметил, что состоялась "предметная дискуссия" по ATACMS.

"Я очень радуйся, что эта опция все еще открыта. Мы полагаемся на администрацию американского президента и ждем, что они обсудят это подробнее", – отметил глава МИД.