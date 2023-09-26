Про те, що довгоочікувані "Абрамси" вже в Україні, офіційно повідомили 25 вересня. Їх обіцяли доставити протягом цього тижня, а до того наші військові навчалися на них.

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Скільки "Абрамсів" в Україні

Поки що їх менше половини, загалом же танків має бути 31. Нам нададуть модифікацію M1.

Раніше видання Politico писало, що десять танків прибудуть в Україну до середини вересня. Тобто наразі все за графіком, як і обіцяв Байден.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI зазначає: передача Україні танків M1 Abrams – це результат зусиль танкової коаліції, яка працювала над отриманням сучасної західної бронетехніки.

Останній пакет допомоги США включає також снаряди зі збідненим ураном, що значно посилить вогневу міць M1 Abrams. Присутність поряд із Leopard 2 та Challenger 2 на полі бою "Абрамсів", безумовно, прискорить прорив Збройними силами України ворожих позицій і визволення тимчасово окупованих ворогом територій,

– ідеться в дописі.

Основні характеристики танка Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Як будуть використовувати Abrams в Україні