В ефірі телемарафону начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша спитали про те, де застосовуватимуть танки Abrams. Він вирішив усі карти не розкривати, щоб мінімізувати шанси ворога на протидію, передає 24 Канал.

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На окупантів очікує сюрприз

За словами Євлаша, щойно "настане час і буде тактична умова для того, щоб застосувати цей тип озброєння (танки Abrams – 24 Канал), вони обов'язково ввійдуть в бій".

Поки що не будемо розкривати карти, де саме і коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким, скажімо, сюрпризом,

– зазначив він.

Він також звернув увагу на те, що восени погіршуються погодні умови. І що це також може вплинути на контрнаступальні операції, зокрема на використання тих же Abrams.

Проте, звичайно, що погода, складні погодні умови, дощі, звичайно, впливатимуть на перебіг бойових дій. Проте, як пам'ятаємо навіть з минулого року, наступ і бойові дії з цим не закінчаться,

– наголосив він.



Технічні характеристики танків Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Скільки Abrams уже в Україні