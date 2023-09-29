Украина ожидает одобрения Евросоюза в проведенных реформах и начале переговоров о присоединении к Унии. Важно, что оптимистичные ожидания власти разделяют также независимые эксперты и европейские политики.

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Оптимистический прогноз Шмыгаля

В своем комментарии премьер-министр Украины подчеркнул, что Украина нацелена на полноценное членство в ЕС и не согласится на второстепенный статус во взаимодействии со странами-членами.

Я более чем уверен, что в последующие два года Украина будет полностью готова стать частью Европейского Союза. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить Украине полноправное членство в Евросоюзе. Это дело критически важно для всех украинцев,

– подчеркнул Шмыгаль.

Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день 8 стран Европы ждут "зеленого света" для присоединения к ЕС, премьер-министр Украины уверен, вступление нашего государства будет уникальным.

"Мы хотим стать полноценным членом Евросоюза, потому что сегодня Украина является единственной страной в мире, которая платит за свою европейскую перспективу столь большую цену. Никакая другая страна, претендовавшая на вступление, не имела столь большой поддержки целого общества, как Украина (90%)", – объяснил украинский премьер.

Важно! По пути к началу переговоров о вступлении Украина выполнила все 7 условий Еврокомиссии, которые были поставлены в прошлом году одновременно с обретением статуса кандидата. Они являлись своеобразной проверкой нашего государства на способность к проведению реформ во время полномасштабной войны. Для того чтобы контролировать Киевом выполнение условий, Еврокомиссия создала экспертный консилиум, который выставил оценки за каждый из критериев. В совокупности, по информации ЕП, Украина провела реформы на "твердую четверку", к чему приложились последние важные решения о возобновлении электронного декларирования и принятии закона о национальных меньшинствах.

Европейские парламенты также поддерживают начало переговоров

Также возможность начала переговоров о членстве в ЕС прокомментировал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, во время встречи с европейскими парламентариями он также обсуждал выполнение 7 условий Еврокомиссии.

"Мне приятно было констатировать, что Украина выполнила все необходимые обязательства Еврокомиссии и теперь с нетерпением ожидает письменной оценки выполнения наших обязательств. Мы очень надеемся, что уже в декабре Украина сможет начать переговоры по приобретению полноценного членства в Европейском союзе", – отметил спикер ВРУ.

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