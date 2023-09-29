Украина ожидает одобрения Евросоюза в проведенных реформах и начале переговоров о присоединении к Унии. Важно, что оптимистичные ожидания власти разделяют также независимые эксперты и европейские политики.
Смотрите также Сразу 9 новых членов: в ЕС заговорили о новой стратегии и расширении блока
Оптимистический прогноз Шмыгаля
В своем комментарии премьер-министр Украины подчеркнул, что Украина нацелена на полноценное членство в ЕС и не согласится на второстепенный статус во взаимодействии со странами-членами.
Я более чем уверен, что в последующие два года Украина будет полностью готова стать частью Европейского Союза. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить Украине полноправное членство в Евросоюзе. Это дело критически важно для всех украинцев,
– подчеркнул Шмыгаль.
Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день 8 стран Европы ждут "зеленого света" для присоединения к ЕС, премьер-министр Украины уверен, вступление нашего государства будет уникальным.
"Мы хотим стать полноценным членом Евросоюза, потому что сегодня Украина является единственной страной в мире, которая платит за свою европейскую перспективу столь большую цену. Никакая другая страна, претендовавшая на вступление, не имела столь большой поддержки целого общества, как Украина (90%)", – объяснил украинский премьер.
Европейские парламенты также поддерживают начало переговоров
Также возможность начала переговоров о членстве в ЕС прокомментировал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, во время встречи с европейскими парламентариями он также обсуждал выполнение 7 условий Еврокомиссии.
"Мне приятно было констатировать, что Украина выполнила все необходимые обязательства Еврокомиссии и теперь с нетерпением ожидает письменной оценки выполнения наших обязательств. Мы очень надеемся, что уже в декабре Украина сможет начать переговоры по приобретению полноценного членства в Европейском союзе", – отметил спикер ВРУ.
Что известно о расширении ЕС
- Еще перед началом полномасштабного вторжения и лидером стран ЕС часто относились скептически к идее расширения. Это было связано с тем, что лидеры Евросоюза не желали "вкладываться" в принятие стран, не являющихся стабильными демократиями.
- Квинтэссенцией этого процесса стало неприятие в члены Евросоюза Албании и Северной Македонии в 2019 году. По итогам этой неудачи Эммануэль Макрон даже предложил реформировать ЕС, добавив к обычному вступлению и так называемое "неполное вступление". Этой идеи французский президент придерживался и вначале полномасштабного вторжения.
- В конце концов, российско-украинская война заставила Евросоюз пересмотреть свою политику во многих областях, в том числе и в вопросе своего расширения. Свидетельством тому может быть в том числе и заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен быть готов принять к себе новые страны к 2030 году.