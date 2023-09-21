В частности, Верховная Рада 21 сентября приняла закон о нацменьшинствах. Украина должна была принять его в рамках семи рекомендаций от Евросоюза.
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Украина приближается к ЕС
Верховная рада приняла 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он рассказал, что 21 сентября парламент принял закон о национальных меньшинствах, а также рассмотрел в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП). Относительно последнего еще возникают дискуссии, однако Арахамия уверен, что закон примут во втором чтении. Это произойдет через несколько недель.
И на этом все – парламент свою домашнюю работу проделал. Мы передаем эстафету Кабинету Министров,
– отметил Арахамия.
Он добавил, что Верховная Рада будет помогать правительству во всем, в чем ему нужна будет поддержка.
Вступление Украины в ЕС
- Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина добилась больших успехов с момента предоставления ему статуса кандидата. Она добавила, что будущее государства в Евросоюзе, а объединение должно быть готово принимать новых членов.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а в НАТО еще раньше. Решение о вступлении страны уже принято, и Евросоюз готовится принимать мощного игрока. Однако на вступление оказывает значительное влияние война.
- ЕС уже готовит отчет о расширении – его должны обнародовать в октябре. Он будет содержать рекомендации о начале переговоров по вступлению в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата.