Зокрема, Верховна рада 21 вересня ухвалила закон про нацменшини. Україна мала прийняти його у рамках семи рекомендацій від Євросоюзу.

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Україна наближається до ЄС

Верховна рада ухвалила 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС. Відповідну інформацію повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Він розповів, що 21 вересня Парламент прийняв закон про національні меншини, а також розглянув в першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП). Щодо останнього ще виникають дискусії, однак Арахамія впевнений, що закон приймуть у другому читанні. Це станеться через декілька тижнів.

І на цьому все – Парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів,

– зазначив Арахамія.

Він додав, що Верховна Рада допомагатиме Уряду у всьому, у чому йому потрібна буде підтримка.

Вступ України в ЄС