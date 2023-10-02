При обсуждении будущего членства Украины в ЕС за столом переговоров чувствовался "политический консенсус". Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Членство в Евросоюзе

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина направила Евросоюзу ключевой сигнал, когда заверила, что выполнит семь рекомендаций, озвученных Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве.

"Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, не будут выдвинуты какие-либо дополнительные требования", – добавил дипломат.

Украинский министр подчеркнул, что Киев рассчитывает на решение о начале переговоров о вступлении до конца этого года.

В то же время, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что членство в ЕС для Украины станет сильнейшим обязательством в сфере безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов о внутренних реформах ЕС, Кулеба заявил, что они не должны стать инструментом для торможения обретения членства новыми странами. Он уверен, что в ЕС отдают себе отчет, что реформы должны иметь временные рамки.

Министр иностранных дел Украины возразил, что его стране предлагали "второсортное членство в ЕС".

"Нам никакие предложения не делались, но могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего, кроме первосортного членства, нас не устраивает", – подчеркнул Кулеба.

Жозеп Боррель в свою очередь добавил, что в ЕС не существует членства "наполовину".

5 миллиардов евро и подготовка пилотов

Жозеп Боррель сообщил, что во время встречи министры обсудили многолетний пакет для Европейского фонда мира, который составит около 5 миллиардов евро в год. Эту сумму предложил Боррель еще летом, впрочем, Европейский совет должен окончательно принять это предложение.

Я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения до конца года. Когда мы достигнем согласия, государства-члены должны договориться о голосовании и пересмотре Многолетней финансовой программы,

– сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Евросоюз продолжает тренировать украинских солдат. По словам Борреля, ЕС хочет завершить подготовку 40 тысяч военных вместе с пилотами до конца года.

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12-й пакет санкций и передача замороженных активов

Глава МИД Украины отметил, что украинская сторона призвала ЕС начать работу над 12 пакетом санкций. По словам министра, новые санкции должны затронуть оборонную и ядерную индустрию России.

Кроме того, министры обсудили тему замороженных российских активов. В настоящее время в Евросоюзе ищут правовое решение, которое позволит создать механизм передачи этих денег Украине.

Передача российских активов облегчит жизнь всем – Украине, которая получит дополнительный ресурс, и Евросоюзу, который облегчит финансовое бремя, которое несет европейская сторона. Все соглашаются, что Россия должна заплатить,

– заявил Кулеба.

ЕС будет продолжать поддержку Украины

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что во время двухдневного визита в Украину он увидел своими глазами, как живут украинцы во время "жестокой, путинской агрессии". По его словам, Евросоюз не остановит свою поддержку Украины на фоне полномасштабной войны.

Дипломат рассказал, что сразу после того, как он покинул Одессу, оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину беспилотниками.

Нас не пугают ни ваши дроны, ни ракеты. Наша решимость поддерживать борьбу за свободу и независимость Украины непоколебима,

– подчеркнул Боррель.

Дмитрий Кулеба отметил, что поддержка Украины на Западе не ослабла. И доказательством тому, в частности, является сегодняшняя встреча европейских министров.

Наибольшее ожидание Путина заключается именно в том, что Запад и мир устанут стоять на стороне Украины в этой войне.

– сказал глава МИД Украины.

Украинский дипломат отметил, что россияне тратят огромные ресурсы, чтобы ослабить мировую поддержку Украины. "Но мы не должны им подыгрывать", – добавил он.