Кремль пропозицією щодо переговорів намагається уникнути 30-денного перемир'я, проголошеного лідерами Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України. Політтехнолог Олег Постернак пояснив у розмові з 24 Каналом, чому Путін саме зараз погодився на прямі перемовини з Києвом.

Важливо Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Для чого Путіну потрібні прямі переговори

"Головний мотив Путіна у тому, що, якби у нього все було б добре і все його влаштовувало, то він би діяв би не з оглядкою на США чи на Європу, а виключно воєнними "понтами", – наголосив політтехнолог.

Проте зараз він не може розгорнути попередній сценарій свого впливу, тому змушений враховувати реакцію Дональда Трампа, тиск Європи, вимоги України, і діяти лише воєнним чином він неспроможний. Це, на думку Постернака, робить очільника Кремля надзвичайно нерухливим.

Путіну потрібно вийти з-під впливу обставин реакції Заходу, зокрема, США і Європи. Це головна причина, чому він "тупотить ніжками" щодо прямих перемовин,

– пояснив він.

Це, за словами політтехнолога, дозволить Кремлю:

виграти час для концентрації сил;

віддалити європейців і американців від російсько-українського врегулювання.

Можливо, це відповідає інтересам частини адміністрації Трампа, яка, імовірно, скаже йому, що це для США ідеальна можливість уникнути відповідальності за провал мирної ініціативи і посередництва.

Україна, на його думку, може ризикнути та піти на ці перемовини. Однак дуже важливо врахувати результати і наслідки "Мінська-1" і "Мінська-2", а також "Стамбула-1".

Найголовніше – було б бажано, щоб поруч з українцями сиділи б європейські партнери, які 10 травня були в Києві та висловлювали жорсткі вимоги Путіну,

– відзначив Олег Постернак.

Якщо Кремль хоче запропонувати Бразилії і Китаю брати участь в перемовинах з російського боку, то Україна також може серйозно розширити можливості своєї делегації.

Нагадаємо, що на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, заяви Кремля про нібито готовність до перемовин нагадують "Мінські домовленості". Тоді, за його словами, Росія вимагала виходу українських сил з Донеччини, а тепер йдеться про повернення до "Стамбульських домовленостей", які були "підготовкою акту капітуляції України".