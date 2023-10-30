Тревога в Черкасской области была почти два часа. К счастью, силы ПВО отработали отлично.
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В Черкасской области обломки БПЛА упали в реку
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что во время ночной воздушной тревоги силы ПВО успешно уничтожили российский дрон над областью. Обломки "Шахеда" упали в реку.
Что известно о ночной атаке по Украине
- Ночью 30 октября оккупанты атаковали 12 ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
- Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск – Россия.
- Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.
- К отбитию воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что в области сбили две вражеские ракеты.
- Кроме этого, в результате обстрела Херсона погибла женщина, три человека ранены. Известно, что оккупанты обстреляли Центральный район города, повредили многоэтажки.
- Также ночью силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 5 вражеских БПЛА "Shahed-131/136" в Николаевской области. В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района. Возгорание оперативно ликвидировано. К счастью, пострадавших нет.