Тревога в Черкасской области была почти два часа. К счастью, силы ПВО отработали отлично.

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В Черкасской области обломки БПЛА упали в реку

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что во время ночной воздушной тревоги силы ПВО успешно уничтожили российский дрон над областью. Обломки "Шахеда" упали в реку.

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