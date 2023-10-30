Тривога у Черкаській області лунала майже дві години. На щастя, сили ППО відпрацювали на відмінно.

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На Черкащині уламки БПЛА впали у річку

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що під час нічної повітряної тривоги сили ППО успішно знищили російський дрон над областю. Уламки "Шахеда" впали у річку.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про нічну атаку по Україні