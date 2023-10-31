В ночь на 31 октября враг нанес удар именно ракетами по Миргородскому району. О последствиях атаки сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
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Ракетный обстрел Миргородщины
Как отметил глава Полтавщины, нет пострадавших в результате этого удара российских оккупантов. Также не зафиксированы разрушения критических или гражданских объектов инфраструктуры.
По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано. Верим в Вооруженные Силы,
– написал Пронин.
Кроме того, еще ночью мониторинговые телеграм-каналы информировали, что, по предварительной информации, враг выпустил по району именно ракеты Х-59 класса "воздух – земля". Они способны поражать цели в радиусе 280 км.
Атака на Хмельницкую область
- Ночью 31 октября, среди прочего, были сообщения о взрывах в Хмельницкой области. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин отмечал успешную работу ПВО в регионе по вражеским целям.
- По словам чиновника, пострадавших нет и повреждений объектов инфраструктуры в области не зафиксировано. Вместе с тем известно, что захватчики запускали дроны типа "Шахеды" в сторону Староконстантинова.
- Как информировали ранее в Воздушных силах, в этом населенном пункте Хмельницкой области расположен военный аэродром. Он с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя русским оккупантам.
Добавим, что ночью ПВО работала в Николаевской области, о чем сообщали в Воздушных силах ВСУ. Взрывы слышали местные жители. Собственно, этот регион российские оккупанты обстреливали ударными дронами.