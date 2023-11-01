После поражений аэродромов в Луганске и Бердянске аналитики предполагали, что россиянам придется перебазировать свою авиацию. В конце концов так и случилось. О том, куда могли переместить вертолеты и почему это хорошая новость 24 Каналу объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Куда могли перебазировать вертолеты

Точных данных о том, куда именно оккупанты переместили свою авиацию из Бердянска пока нет.

Но логично, что это аэродромы, аэродромы в оккупированном Крыму. Им нужно время для того, чтобы подлетать. А это и время, и горючее, и вооружение. Подъемная масса должна соответствовать расстоянию и задачам, которые должны выполнить на той или иной территории,

– заметил Юрий Игнат.

Несколько легче с вертолетами, их можно посадить на временных площадках, где их могут обслуживать и заправлять. Впрочем, конечно, любая авиационная техника нуждается в должном месте пребывания.

"Видимо, противник использует ту базу, которая есть в Джанкое. Если так и происходит, то уже есть аэродромы на территории России, где они могут обслуживаться. Но то, что они убирают с аэродромов на оккупированных территориях авиацию – однозначно хорошо для нас», – подчеркнул Игнат.

Дело в том, что увеличивается время подлета, а соответственно увеличивается и время подготовки к отражению нападения или вообще шанс сохранения личного состава и техники является большим.

Юрий Игнат о передислокации вертолетов с аэродрома Бердянска: смотрите видео

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