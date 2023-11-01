После поражений аэродромов в Луганске и Бердянске аналитики предполагали, что россиянам придется перебазировать свою авиацию. В конце концов так и случилось. О том, куда могли переместить вертолеты и почему это хорошая новость 24 Каналу объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Куда могли перебазировать вертолеты
Точных данных о том, куда именно оккупанты переместили свою авиацию из Бердянска пока нет.
Но логично, что это аэродромы, аэродромы в оккупированном Крыму. Им нужно время для того, чтобы подлетать. А это и время, и горючее, и вооружение. Подъемная масса должна соответствовать расстоянию и задачам, которые должны выполнить на той или иной территории,
– заметил Юрий Игнат.
Несколько легче с вертолетами, их можно посадить на временных площадках, где их могут обслуживать и заправлять. Впрочем, конечно, любая авиационная техника нуждается в должном месте пребывания.
"Видимо, противник использует ту базу, которая есть в Джанкое. Если так и происходит, то уже есть аэродромы на территории России, где они могут обслуживаться. Но то, что они убирают с аэродромов на оккупированных территориях авиацию – однозначно хорошо для нас», – подчеркнул Игнат.
Дело в том, что увеличивается время подлета, а соответственно увеличивается и время подготовки к отражению нападения или вообще шанс сохранения личного состава и техники является большим.
Юрий Игнат о передислокации вертолетов с аэродрома Бердянска: смотрите видео
Подробнее об ударах по вражеским аэродромам
- В пятницу, 17 октября, Украина впервые использовала ракеты ATACMS на фронте. Ими поразили аэродромы в Бердянске и Луганске. Силы специальных операций подтвердили успешную спецоперацию DRAGONFLY, в результате которой уничтожили 9 российских вертолетов, установку ПВО, склад боеприпасов.
- По уточненным данным аналитиков, удары американскими ракетами уничтожили 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Существенных повреждения получили еще 15 вертолетов россиян – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.
- Кроме того, были ликвидированы десятки оккупантов. Среди них – пилоты. Впоследствии стало известно, что из-за удара погиб российский топ-офицер – майор Сергей Короленко.