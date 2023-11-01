Після уражень аеродромів у Луганську та Бердянську аналітики передбачали, що росіянам доведеться перебазувати свою авіацію. Зрештою, так і сталось. Про те, куди могли перемістити гелікоптери та чому це хороша новина 24 Каналу пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Куди могли перебазувати вертольоти
Точних даних про те, куди саме окупанти перемістили свою авіацію з Бердянська поки немає.
Але логічно, що це летовища, аеродроми в окупованому Криму. Їм потрібен час для того, щоб підлітати. А це і час, і пальне, й озброєння. Підйомна маса має відповідати тій відстані й завданням, яке мають виконати на тій чи іншій території,
– зауважив Юрій Ігнат.
Трохи легше із вертольотами, їх можна посадити на тимчасових майданчиках, де їх можуть обслуговувати та заправляти. Втім, звісно, будь-яка авіаційна техніка потребує належного місця перебування.
"Мабуть, противник використовує ту базу, яка є у Джанкої. Якщо так і відбувається, то вже є летовища на території Росії, де вони можуть обслуговуватись. Але те, що вони прибирають з аеродромів на окупованих територіях авіацію – однозначно добре для нас", – підкреслив Ігнат.
Річ у тім, що збільшується час підльоту, а відповідно збільшується і час підготовки до відбиття нападу або ж загалом шанс збереження особового складу та техніки є більшим.
Юрій Ігнат про передислокацію гелікоптерів з аеродрому Бердянська: дивіться відео
Детальніше про удари по ворожих аеродромах
- У п'ятницю, 17 жовтня, Україна вперше використала ракети ATACMS на фронті. Ними уразили аеродроми у Бердянську та Луганську. Сили спеціальних операцій підтвердили успішну спецоперацію DRAGONFLY, внаслідок якої знищили 9 російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів.
- За уточненими даними аналітиків, удари американськими ракетами знищили 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Суттєвих пошкоджень зазнали ще 15 вертольотів росіян – 8 одиниць Ка-52 та ще 7 Мі-8.
- Крім того, ліквідовано було десятки окупантів. Серед них пілоти. Згодом стало відомо, що через удар загинув російський топофіцер – майор Сергій Короленко.