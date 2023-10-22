Російські пропагандисти вже почали розміщувати перші некрологи на офіцерів, яких ліквідували внаслідок ударів ATACMS по ворожих аеродромах на окупованих територіях. Зокрема, у Тверській області поховали майора Сергія Короленка, пише 24 канал.
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Майор займав важливу посаду
За інформацією ворожих ЗМІ, Короленко помер 17 жовтня. Ймовірно, внаслідок удару по аеродрому в Бердянську.
Він обіймав посаду старшого інженера авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 Державного центру бойового застосування і перенавчання льотного складу міноборони Росію.
На похорон окупанта прийшла навіть місцева влада.
Удар по аеродромах Бердянська та Луганська
- 17 жовтня ЗСУ заявили про удари по аеродромах у Луганську та Бердянську. OSINT-аналітики із проєкту Oryx проаналізували втрати ворога під час цих атак.
- Згідно з інформацією аналітиків, в результаті ударів було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Крім цього, зазнали пошкоджень ще 15 ворожих вертольотів – 8 одиниць Ка-52 та ще 7 Мі-8.
- Варто зазначити, що Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну спроможність. Однак тепер це місто вже не таке безпечне для окупантів, яким було раніше.