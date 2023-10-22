Російські пропагандисти вже почали розміщувати перші некрологи на офіцерів, яких ліквідували внаслідок ударів ATACMS по ворожих аеродромах на окупованих територіях. Зокрема, у Тверській області поховали майора Сергія Короленка, пише 24 канал.

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Майор займав важливу посаду

За інформацією ворожих ЗМІ, Короленко помер 17 жовтня. Ймовірно, внаслідок удару по аеродрому в Бердянську.

Він обіймав посаду старшого інженера авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 Державного центру бойового застосування і перенавчання льотного складу міноборони Росію.

На похорон окупанта прийшла навіть місцева влада.

Удар по аеродромах Бердянська та Луганська