Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері телемарафону сказав, що Росія нарощуватиме кількість ударних БпЛА. Водночас таких масштабних ракетних ударів, як минулого року, може не бути.
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Росія може змінити тактику
Ігнат сказав, що з безпілотниками справи не такі, як з ракетами. За його словами, мовиться не лише про збільшення виробництва "Шахедів", а й про FPV-дрони.
До них ці дрони надходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, що наш противник буде нарощувати саме ударні БпЛА,
– сказав він.
Він зауважив, що Росія надалі може вдатися до нових тактичних прийомів у війні. Зокрема, це може статися вже у зимовий період. Ігнат висловив думку, що ворог використає військову хирість. За його словами, вона може полягати у використанні нових тактичних прийомів.
"Ці прийоми протягом війни змінюються, росіяни щось нове вигадують", – пояснив речник.
Росія нарощує виробництво "Шахедів"
- Росія прагне наростити виробництво іранських дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Однак Кремль зіткнувся як з проблемами всередині Росії, так і з Іраном.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували публікацію американської газети The Washington Post, яка повідомила, що завод з виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні Алабуга має на меті побудувати 6 000 "Шахедів" до 2025 року.
- Що більше, Росія має на меті покращити характеристики іранських безпілотників Shahed-131 і Shahed-136. У доповіді зазначається, що Росія зосереджена на виробництві та вдосконаленні варіанту Shahed-136, який має корисне навантаження в 10 разів більше, ніж Shahed-131.